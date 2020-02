Estrelas da TVI reagem à contratação de Cláudio Ramos

"Estou muito feliz com a vinda do Cláudio Ramos para a TVI", começou por escrever Fátima Lopes.



"Sempre desejei que, um dia, isso pudesse acontecer. Há uma longa amizade entre nós e uma grande relação de confiança mútua. Bem-vindo, Cláudio! Estou mesmo feliz por ti.", escreveu ainda a apresentadora do programa 'A Tarde é Sua'.







Também Pedro Teixeira decidiu reagir. "Bem vindo, Cláudio Ramos", escreveu o ator na caixa de comentários da publicação do Instagram oficial da TVI, onde anuncia a contratação de Cláudio.



"Que maravilha", disse Maria Cerqueira Gomes.



Ruben Rua também se mostrou contente pela chegada do novo colega: "Bem vindo". Leonor Poeiras também mostrou o entusiasmo: "Adoro".









Cláudio Ramos é o novo rosto para apresentar a próxima edição do programa 'Big Brother', na TVI. A 'bomba' foi confirmada hoje pela estação de Queluz de Baixo, e já está a causar reações públicas por parte das estrelas do canal.A transferência do 'vizinho' de Cristina Ferreira não está a ser indiferente a ninguém e várias figuras públicas não escondem a alegria por o receber, naquele que vai ser o maior desafio da carreira do cronista social.