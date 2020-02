Estrelas dançam na televisão

Margarida Corceiro, de 17 anos, e Carolina Deslandes, de 28, são as primeiras confirmações do programa ‘Dança com as Estrelas’, que está de regresso à antena da TVI já no próximo dia 16, sucedendo a ‘Pesadelo na Cozinha’ .A jovem atriz, que integrou o elenco da novela ‘Prisioneira’, confirmou a sua participação através de uma publicação nas redes sociais. "Só vos consigo dizer que estou muito feliz por estar prestes a começar este novo grande desafio", escreveu Margarida, não escondendo o entusiasmo com a sua estreia neste programa de domingo à noite. O CM apurou que a cantora Carolina Deslandes também faz parte do lote de concorrentes desta edição, que deverá estar totalmente fechado na próxima semana.Esta é mais uma conquista de Margarida Corceiro, que ganha cada vez mais notoriedade na TV. Depois de ter assumido o namoro com o internacional português João Félix, a jovem atriz - que ainda está a acabar o 12º ano - já não passa despercebida e, apesar da sua tenra idade, já se tornou numa das novas estrelas da estação de Queluz de Baixo. Com o convite para participar em ‘Dança com as Estrelas’, a TVI pretende dar-lhe ainda maior visibilidade.Já Carolina Deslandes decidiu aceitar a proposta depois de ter passado os últimos anos dividida entre os palcos e a maternidade - a cantora é mãe de três filhos. Com a agenda mais liberta, e apesar de, sabe o CM, ter inicialmente hesitado, Carolina acabou por aceitar o desafio. Esta é a primeira vez que a cantora integra um projeto do canal de Queluz de Baixo.Confirmado está também que Rita Pereira e Pedro Teixeira voltam como apresentadores, e Alexandra Lencastre, Cifrão e senhor Alberto como jurados.Aos 17 anos, Margarida Corceiro soma conquistas na TVI. Depois de ter integrado o elenco da novela ‘Prisioneira’, Margarida abraça este novo projeto. A jovem artista concilia ainda a sua agenda com diversos trabalhos no mundo da moda.A nova temporada do concurso de dança estreia no próximo dia 16 de fevereiro. O formato antecederá o regresso do reality show ‘Big Brother’, em março.Pedro Teixeira continua a somar projetos na TVI. Além de ‘Dança com as Estrelas’, tem a seu cargo o programa ‘Mental Samurai’ e ainda um papel de destaque na novela ‘Quer o Destino’.Após um longo período afastada da TV, para se dedicar ao filho, Rita Pereira está de regresso ao canal.