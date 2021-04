Estrelas de Hollywood em queda com escândalos de violência doméstica, abusos e violações

Eles são ‘sex symbols’, ídolos de gerações, referências e sumidades nas suas áreas, mas na hora da queda, caem como o mais comum dos mortais.Pior: caem de mais alto, tal é a sua exposição mediática.Desde o aparecimento em 2017 do movimento MeToo contra a agressão e o assédio sexual (ver caixa), muitas têm sido as estrelas do mundo da representação e da música que têm sucumbido perante acusações de violência doméstica, abusos e violações.O mais recente casoO site norte-americano ‘The Blast’ revela mesmo que a atriz se prepara para entregar "provas", na próxima sessão do julgamento do divórcio, que decorre entre os dois, e no qual os filhos do casal poderão mesmo vir a testemunhar.De acordo com aquele site, a atriz terá mesmo chegado a alertar as entidades competentes, pelo que todos esses dados estão anexados ao caso.Recorde-se que, em 2016, Brad Pitt já havia sido notícia por alegadamente ter agredido o filho mais velho, Maddox, por este defender a mãe numa discussão num avião privado. O casal chegou a ser ouvido pelo FBI sobre o assunto, mas o ator viria a ser considerado inocente. O divórcio entre os dois, que poderá ficar concluído no primeiro semestre de 2021, promete, no entanto, trazer ainda mais polémica.A viver debaixo de acusações de violência doméstica desde 2016,Na mesma altura o ator perdia ainda um processo que havia movido contra o jornal ‘The Sun’ por ter revelado as agressões de Depp a Heard.As acusações de violência contra Johnny Depp remontavam ao ano 2016 quando Amber Heard interpôs uma providência cautelar contra o ator, ao fim de 15 meses de casamento, alegando "diferenças irreconciliáveis". A acompanhar o pedido encontravam-se então fotografias da atriz com ferimentos alegadamente provocados por Depp.Na altura, o site americano ‘TMZ’ divulgou a imagem deUma amiga da atriz revelava também que Depp tentara sufocar a estrela com uma almofada.Recorde-se que, já depois disso, o ator veio a público garantir que foi ele a verdadeira vítima de violência durante o casamento. Depp vai agora levar a julgamento a ex-mullher num processo em que a acusa de difamação, por ter escrito um artigo sobre ser vítima de violência doméstica no ‘Washington Post’.