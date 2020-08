Estrelas do cinema conquistam milhões de euros. Saiba quem é o mais bem pago

A revista ‘Forbes’ divulgou a lista das estrelas de Hollywood mais bem pagas do último ano e, pelo segundo ano consecutivo, o norte-americano Dwayne Johnson, mais conhecido por The Rock, ocupa o topo da tabela, com 61 milhões de euros arrecadados. Muito por causa do filme ‘Red Notice’ que está prestes a estrear na plataforma Netflix e que lhe valeu qualquer coisa como 20 milhões de euros. Um projeto no qual também participou Ryan Reynolds, que ocupa o segundo lugar do pódio com uma fortuna acumulada de 60 milhões de euros, só no último ano.









Apesar de apresentar algumas surpresas, a tabela da ‘Forbes’ continua a manter alguns rostos habituais no que toca às grandes fortunas internacionais. Do top 5, por exemplo, fazem parte Mark Wahlberg, Ben Affleck e Vin Diesel, muito devido aos sucessos conquistados na Netflix.

De fora do top 5 ficam estrelas planetárias como Tom Cruise, Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio que, apesar do mediatismo, raramente ocupam o lugar de atores mais ricos do Mundo.





Entre os dez mais ricos do último ano, no que ao cinema diz respeito, há ainda espaço para Will Smith, para o estreante na tabela Adam Sandler e Jackie Chan, todos com ganhos milionários.