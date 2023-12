Estrelas do futebol partilham fotos de Natal Vários foram os jogadores que se mostraram no recato do lar.

Natal é tempo de estar com a família, e por muito avessos que sejam à exposição mediática, muitos craques do futebol não resistem em partilhar nas redes sociais imagens mais privadas, em que se fazem fotografar com os seus.



O argentino Ángel Di María, ao serviço do Benfica, fotografou-se ao pé da árvore de Natal, junto à mulher, Jorgelina Cardoso, e às filhas, Pia e Mia Di María. Já o luso-brasileiro Wenderson Galeno, que joga no FC Porto, posou com a namorada, Lorena Lopes, com camisolas de Natal a condizer. Quanto ao médio japonês Hidemasa Morita, do Sporting – e que não tem namorada que se lhe conheça –, mostrou-se a sortear camisolas autografadas no Natal.

