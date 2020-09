01:30

Com ordenados acima da média, são várias as estrelas da TV que mostram o luxo das suas bombas através das redes sociais. E há modelos para todos os gostos.Se David Carreira, atualmente na novela ‘Bem Me Quer’, conduz um carro igual ao da nova patroa Cristina Ferreira, Lourenço Ortigão rendeu-se aos encantos de um Jaguar.Sónia Araújo gosta de modelos clássicos, como um Mercedes, ao contrário de Jessica Athayde e Kelly Bailey, que apostam em veículos com cores fortes.