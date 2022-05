Estrelas mostram mais do que talento no Festival de Cannes Miss França mostrou mais do que devia devido a acidente com vestido. Transparências dominaram na passadeira vermelha.

Estrelas mostram mais do que talento no Festival de Cannes

00:09

Sónia Dias

Um dos momentos mais aguardados do Festival de Cinema de Cannes (França), que termina dia 28, é o habitual desfile de estrelas na passadeira vermelha. Este ano, não faltou o glamour e a elegância, combinados com muita sensualidade e transparências que deixavam pouco à imaginação.

Vale tudo para atrair a atenção dos fotógrafos. Que o diga a modelo Amandine Petit, que sofreu um pequeno percalço com o vestido e acabou por mostrar mais do que devia. A racha do modelo do designer britânico de origem síria Rami Al Ali deixou a Miss França com as cuecas à mostra e um pouco embaraçada.



Menos vergonha teve a blogger alemã Leonie Hanne, com um vestido de Tony Ward que deu que falar. Também a cantora britânica Tallia Storm e a atriz alemã Lilly Krug surpreenderam com modelos sensuais que deixavam em evidência as suas curvas.

