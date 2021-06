Estrelas nacionais rendidas ao paraíso das Maldivas

15:03

As Maldivas continuam a ser um destino de eleição para várias figuras públicas, que escolhem este local de sonho para irem descansar.É o caso deRúben Correia, depois de um ano intensivo de trabalho. Embora não seja a sua estreia nas Maldivas – a atriz esteve, pela primeira vez, em 2019 com um ex-namorado – Sofia confessa-se apaixonada pelas paisagens e praias de sonhogarantiu.TambémAdepta da prática de ioga, a fadista confessa-se encantada com as paisagens onde feito algumas sessões. "Local perfeito para ioga", escreveu.