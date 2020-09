Estrelas não prescindem da velocidade em duas rodas

01:30

Se a maioria prefere o conforto dos automóveis de alta cilindrada, são várias as estrelas que não prescindem, no entanto, do prazer de conduzir uma moto.









O ator José Fidalgo é um dos apaixonados por estes potentes veículos. Tem várias motos na sua garagem e são já muitas as viagens que acumula no País, e também pela Europa, a acelerar na estrada.

Mas não é caso único. A atriz Helena Costa também se revela uma verdadeira fã da sensação de liberdade de conduzir uma moto. No entanto, assume que recentemente, e após o nascimento das filhas gémeas, acabou por deixar a paixão para segundo plano.





O ator Ricardo Pereira é outra das estrelas nacionais que não abdicam deste grande amor sobre rodas.