Estrelas revelam-se sem produção ou maquilhagem

01:30

Miguel Azevedo

Disse uma vez uma atriz que a principal dificuldade em manter um relacionamento se prendia com o facto de os homens se deitarem com a diva e acordarem com a mulher. Ora, Cristina Ferreira foi a mais recente figura pública a decidir mostrar como é a mulher que acorda de manhã e está para lá da apresentadora que todos os dias aparece na TV, maquilhada e produzida. "Isto sou eu acabada de acordar, sem me pentear, sem nada. Isto sou eu. A make up [maquilhagem] é apenas um acessório do meu trabalho", escreveu na legenda de uma foto tirada às nove da manhã de ontem, ainda nas suas miniférias na Comporta.

"Publiquei esta foto porque gosto mesmo muito de mim. De pestanas louras quase invisíveis, de sobrancelhas quase transparentes, de cabelo indomável", disse a apresentadora da SIC que, ainda assim, deixou elogios à Cristina que Portugal vê todos os dias. "Também gosto da outra. De make up carregada, pestanas que alongam o olhar e muita excentricidade. Podemos ser tanta coisa na vida." Aquele que é o rosto mais caro da TV aproveitou para deixar conselhos. "O importante é a força que temos e as nossas certezas. Quando isso acontece nada do que os outros possam dizer nos magoa. O que seria a minha vida..."

Publicar fotos sem maquilhagem é um dos grandes desafios para as figuras públicas, mas muitas são as que acabam por se revelar. No sábado, Tânia Ribas de Oliveira partilhou uma foto de rosto à saída do banho. Júlia Pinheiro, Vanessa Oliveira, Marisa Cruz ou Fátima Lopes também já deram que falar na sua versão ao natural. Quanto às atrizes, Fernanda Serrano, Cláudia Vieira, Oceana Basílio e Inês Castel-Branco ou Jessica Athayde foram algumas das que também já se mostraram sem complexos.