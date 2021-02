Estrelas surpreendem caras-metades no dia de São Valentim

02:38

André Filipe Oliveira

O Dia dos Namorados foi festejado com toda a pompa e circunstância, embora adaptado aos tempos de pandemia de Covid-19, que tramaram muitos dos planos de viagens a dois até ao estrangeiro. Estes foram adiados e mantidos no rol de sonhos a realizar para uma ocasião mais oportuna. Mas há muitas formas de assinalar o amor. O confinamento impediu a realização de alguns desejos em comum, mas vários famosos refugiaram-se em hotéis ou decoraram as respetivas casas. Há até quem tenha optado por fazer uma refeição mais especial, com as próprias mãos ou através de encomenda. Nada faltou. Em especial nas redes sociais, onde foram feitas várias surpresas das estrelas nacionais às respetivas caras-metades.As declarações de amor, fotos ternurentas, com troca de abraços e beijos apaixonados, e as muitas receitas de fazer crescer água na boca tornaram o dia ainda mais especial. Os admiradores ficaram embevecidos com as várias declarações de amor em público.Anna Westerlund lembrou paixão eterna por Pedro Lima em texto emotivo. "Dia piroso este, dizíamos, mas tinhas sempre um presente sempre sexy. Éramos bons no olhar nos olhos, nos beijos".