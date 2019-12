Estrelas TVI e Teresa Guilherme entram na corrida ao 'Big Brother'

A contagem decrescente para o arranque do ‘Big Brother 2020’ já começou.Enquanto decorrem os castings para encontrar os novos participantes, em Queluz de Baixo só se discute o possível anfitrião do reality show, que tem estreia prevista para o próximo mês de março.Goucha foi o primeiro a demarcar-se do papel de anfitrião., garantiu o rosto das manhãs em resposta uma admiradora nas redes sociais.Teresa Guilherme também já falou sobre essa possibilidade, mas deixou no ar se aceitaria a proposta, caso chegasse:Rita Pereira e Pedro Teixeira, os rostos mais inesperados nesta corrida também estão na calha. A atriz revelou, recentemente, que tem vários projetos para o próximo ano: "Estou com um sentimento de que vai ser um ano [interessante]." Teixeira até agora mantém-se em silêncio...Segundo a ‘Sexta’ apurou, a opinião dos admiradores do ‘Big Brother’ vai pesar na escolha final do apresentador. Nas redes sociais, os fãs imploram o regresso de Teresa Guilherme."É uma vergonha o que estão a fazer com a Teresa Guilherme. Se não for ela a apresentar não vou ver", atira um seguidor. "Ponham a Teresa Guilherme a apresentar, por favor" e "Estou na esperança que seja a Teresa", lê-se...