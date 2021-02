Estrelas vencem o vírus da Covid-19

Sónia Araújo, Cláudia vieira ou Bárbara Bandeira ficaram com a vida do avesso após a infeção

27 fev 2021 • 13:54

O último ano marcado pela pandemia de Covid-19 afetou a vida de vários portugueses de diferentes formas e as estrelas nacionais não foram exceção.que a obrigou a ficar afastada da ‘Praça da Alegria’, da RTP1, por cerca de três semanas. A luta contra o vírus revelou-se conturbada, com o diagnóstico negativo a demorar a chegar. "Chegou a notícia por que tanto esperava! Finalmente, o meu teste Covid deu negativo! Ansiosa por voltar à minha rotina de trabalho", assinalou.. O contacto de risco pôs em isolamento a atriz, o companheiro João Alves e a filha de ambos, Caetana, de 1 ano. Um episódio difícil para a família Vieira, que nunca perdeu o ânimo.Bárbara Bandeira testou positivo à doença após o grupo de amigos D.A.M.A ficar infetado pelo coronavírus.ALERTA MÁXIMO, mas conseguiu ultrapassar a doença. A atriz São José Correia, que está a gravar ‘Bem Me Quer’, também venceu o vírus.