Estudantes da Universidade do Minho despem-se por causa nobre

Alunos na Universidade do Minho reuniram-se para um calendário solidário, com o objetivo de angariar verbas para Fundo Social de Emergência, que "se destina a colmatar situações decorrentes de contingências ou dificuldades económico-sociais".



As imagens dos nus foram captadas por Nuno Gonçalves. O tema da produção foi um retrato de um problema de milhares de estudantes: arranjar habitação.

