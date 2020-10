Estúdio do programa de Cristina Ferreira sofre "problema técnico" e equipa muda-se para o cenário do 'Você na TV'

Cristina Ferreira estava prestes a começar o 'Dia de Cristina' (TVI) quando se apercebeu que "problemas técnicos" no estúdio a impediam de arrancar o programa. Assim, a equipa teve que pensar numa alternativa de última hora e mudou-se para Queluz de Baixo, onde são os estúdios do 'Você na TV'.Com isto, a apresentadora teve que começar o programa uns minutos mais tarde, ainda com poucos elementos da equipa.", começou por justificar a apresentadora, que surgiu ao lado de Cláudio Ramos.".Minutos antes, também já tinha informado os seguidores do Instagram do que se estava a passar.