Eternas ‘rivais’ da televisão enfrentam-se em direto

01:30

Ana Maria Ribeiro

É um encontro que está a suscitar interesse: Júlia Pinheiro recebe esta segunda-feira, a partir das 16h05, no seu programa da tarde, na SIC, a eterna ‘rival’, Teresa Guilherme, para uma conversa que se espera franca.Júlia, de 60 anos, e Teresa, de 67, já trabalharam juntas – quer em rádio quer em televisão – mas não ficaram amigas e ao longo dos anos trocaram várias farpas na comunicação social. "A Teresa está na vida dela e eu na minha", disse recentemente Júlia, tentando desvalorizar as quezílias, mas admitindo quea colega "é um bocadinho desastrada nas relações" e que a "atropelou com as palavras duas ou três vezes".A profissional fez questão de acrescentar, porém, que considera que Teresa Guilherme "foi uma grande mulher de televisão". Já a ‘rival’, que está atualmente sem presença no pequeno ecrã e dedicada ao teatro, sempre disse que estava tudo "resolvido" na sua cabeça. "Não estou zangada com a Júlia, mas há pessoas que não me interessam. É o caso. Os nossos santos não casam."O primeiro reality show ‘Casa dos Segredos’ (TVI) foi conduzido por Júlia em 2010. Quando esta se mudou para a SIC, passando o testemunho a Teresa, não obteve grandes audiências na ‘nova estação’. Na altura, a ‘rival’ disse: "A montanha pariu um rato."