“Eu acredito no amor do Bruno”: Liliana Almeida reencontra namorado após expulsão do Big Brother

Cantora acha que romance com ex-presidente do Sporting tem futuro.

Assim que Liliana Almeida reencontrou Bruno de Carvalho, após deixar o ‘Big Brother - Famosos’ (TVI), ficou “muito nervosa”. A confissão foi feita pela própria, três dias depois de ter sido expulsa do reality show. “Senti algo muito forte. O coração a palpitar e estava muito nervosa. Eu acredito piamente no amor dele e sinto que há muita verdade no olhar dele”, contou ontem a Manuel Luís Goucha. Questionada sobre se achava que o romance tinha “pernas para andar”, a ex-NonStop confessou: “Acho que sim.”









Sobre as acusações de violência doméstica, Liliana Almeida garantiu que nunca se sentiu “abusada e manipulada” e que “as conversas eram editadas”.

Em relação ao facto de, na maioria das vezes, ser o namorado a falar pelos dois na casa, a ex-concorrente justificou-se pelo facto de não se sentir à vontade. “Se ele falava melhor que eu, não valia a pena falar. Estávamos num jogo”, disse.