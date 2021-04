Eunice Muñoz critica escolhas de Cristina Ferreira em direto na TVI

11:15

despediu-se dos palcos, este domingo,como atriz. De forma a celebrar este feito, a atriz deu uma entrevista a José Alberto Carvalho, para o 'Jornal das 8', na TVI, onde falou sobre o seu percurso pelo teatro e pela televisão. Mas foi durante a conversa com o jornalista que Eunice Muñoz se mostroupara integrarem projetos de ficção edisse, referindo-se ao facto de Cristina Ferreira ter escolhido Francisca Cerqueira Gomes para protagonista de uma novela sem qualquer tipo de formação.concordou com as palavras da atriz e reforçou que a beleza e os 'likes' no Instagram se têm sobreposto ao talento., atirou. Eunice Muñoz sublinhou cada palavra do jornalista. "É um erro total", lamentou.Recorde-se que quando foi tornado público que Francisca Cerqueira Gomes seria a nova protagonista do novela 'Festa é Festa', na TVI, que estreia esta segunda-feira, intensificou-se uma vaga de críticas pelo facto da jovem não ter qualquer tipo de formação. A neta de Eunice Muñoz deu a sua opinião e garantiu ser "uma fantochada" . Ao perceber a avalanche de críticas que a sua escolha estava a ter, Cristina Ferreira acabou por retirar o papel principal de Francisca e atribuiu-lhe um secundário