Eunice Muñoz desiludida com escolhas de Cristina Ferreira na TVI

01:30

Vânia Nunes

Aos 92 anos, Eunice Muñoz anunciou a sua retirada da vida artística e aproveitou o espaço de antena que lhe foi dado na TVI, no ‘Jornal das 8’, para mostrar a sua desilusão pela forma como tem sido feita a seleção de novos rostos para a ficção do canal. "Fico muito satisfeita quando encontro grandes talentos, que existem no teatro. Na televisão gostaria que existissem mais, que fossem escolhidos atores que fizeram o seu curso, o superior. Verifico às vezes, tristemente, que é escolhido quem não tem nada disso."A discussão sobre os castings para novelas ganhou novos contornos depois de Cristina Ferreira ter escolhido Kika, a filha de Maria Cerqueira Gomes, para a novela ‘Festa É Festa’, sem qualquer experiência ou formação.José Alberto Carvalho concordou e reforçou a visão de Eunice Muñoz. "Há um facilitismo muito grande, hoje em dia, em identificar pessoas, que até podem ter algum talento para a representação, mas que têm outras características: ou porque têm muitos seguidores nas redes sociais ou porque correspondem a um determinado padrão de beleza, como se a beleza fosse por si só um atributo talentoso. É um erro?!", questionou. "É um erro total", lamentou a atriz.