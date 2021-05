Eunice Muñoz e a despedida emotiva dos palcos ao lado da neta

A derradeira despedida dos palcos está em curso., de 92 anos, dedicou-se de corpo e alma durante as últimas oito décadas ao Teatro. Agora, diz ‘adeus’ às ‘tábuas’ com a peça ‘A Margem do Tempo’ ao lado da neta Lídia.Na última semana, apresentaram o texto no Auditório Municipal, em Oeiras, com as sessões completamente esgotadas. Antes, Eunice foi distinguida com a Grã-Cruz da Ordem de Santiago da Espada pelo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. Este é um momento feliz para a considerada ‘dama’ do Teatro. "", explicou Eunice.Deixa o legado à neta Lídia, a quem reconhece muito talento. "Avó e neta seguem agora viagem pelo País para apresentar a peça ‘A Margem do Tempo’, com passagens agendados por Loulé (27 de abril), São Miguel (7 e 8 de maio), Gafanha da Nazaré (15 de maio), Coimbra (21 de maio) e Pombal (29 de maio).A televisão e o cinema continuam para já nos planos de Eunice Muñoz que se mantém disponível para convites. "."