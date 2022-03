Eunice Muñoz “está estável e a recuperar em casa”

Um mês depois de ter sido internada devido a um pico de tensão, Eunice Muñoz já teve alta do Hospital de Santa Cruz, Carnaxide. A informação foi confirmada pelo filho, António Muñoz. “A minha mãe está estável e a recuperar em casa. Agora precisa de descansar”, explicou ao CM.





A atriz de 93 anos “sente-se feliz” por estar junto da família e tem seguido todas as indicações médicas. “Ela percebe a situação e sabe que tem que reduzir a sua atividade”. Por isso, o regresso aos palcos “ainda é uma realidade distante”.

“Tem de ser tudo muito bem pensado, aquilo que pode e aquilo que não deve fazer”. Para já, aproveita os momentos em família, principalmente com o bisneto Amadeo, de quatro meses. A neta, Lídia, partilhou uma imagem dos três. “Tanto eu sonhei com isto”, escreveu na legenda. Eunice sentiu-se mal a 27 de janeiro e foi assistida no Hospital S. Francisco Xavier, Lisboa.