Eunice Muñoz internada com anemia

Eunice Munõz termina carreira

Foto: Ricardo Ruella

01:30

Carolina Marques Dias

Eunice Muñoz continua internada no Hospital Santa Cruz, em Carnaxide. António Muñoz, filho da atriz, revelou ao CM que o motivo do internamento é uma anemia. “A minha mãe está internada devido a uma anemia, mas é muito natural para uma pessoa que tem 93 anos”, afirmou. Embora esteja hospitalizada há quase três semanas (desde o dia 23 de julho), tendo já sido sujeita a vários exames, Eunice Muñoz “mantém-se bem-disposta”. Questionado sobre quando é que a sua mãe terá alta do hospital, António Muñoz revela que “está para breve”, mas ainda não sabe quando será.









A atriz estava em digressão com a neta Lídia Muñoz com a peça de teatro ‘A Margem do Tempo’ quando se sentiu mal, apresentando sinais de fadiga.

A 2 de agosto foi tornado público que Eunice Muñoz estava internada, mas a família optou por manter reserva sobre quais os motivos que levaram a atriz ao hospital. “A opção foi fazer o internamento, onde é sempre muito bem acompanhada e recebida. Assim está há alguns dias e assim estará até voltar a estar em forma”, afirmou na altura o filho da veterana atriz.