Eunice Muñoz não vai ficar internada "por muito mais tempo", revela filho

Eunice Muñoz

Foto: Pedro Catarino

01:30

Miguel Azevedo

Continua nos Cuidados Intermédios do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, mas "a recuperar favoravelmente e muito bem acompanhada".Segundo António Muñoz, filho da atriz Eunice Muñoz, que na quinta-feira foi internada de urgência após indisposição, "ainda não há previsão de alta mas não será por muito mais tempo", garantiu ao Correio da Manhã. "Tenho falado com ela todos os dias e está muito bem-disposta e com boa voz", disse.Eunice Muñoz deu entrada no hospital na manhã da passada quinta-feira depois de um pico de tensão arterial. A atriz de 93 anos sentiu-se indisposta logo ao acordar e, devido à sua idade, a família achou, por segurança, que seria mais indicado transportá-la para o hospital.