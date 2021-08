Eunice Muñoz recebe alta médica

Eunice Muñoz, de 93 anos, já teve alta hospitalar. Após cerca de vinte dias de internamento no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, a atriz está de volta a casa, onde irá continuar a recuperação junto da família. “A minha mãe encontra-se bem e em casa a recuperar e a descansar calmamente”, disse ao CM o filho da veterana, Tiago Muñoz, que tem acompanhado a evolução do estado de saúde da atriz.





O internamento aconteceu depois de Eunice se ter sentido mal no final da apresentação da peça ‘A Margem do Tempo’, de Franz Xaver Kroetz, que protagonizava ao lado da neta, Lídia Muñoz, e que estava em digressão pelo País, tendo final agendado para novembro, na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.