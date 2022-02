Eunice Muñoz “sob vigilância hospitalar” Atriz de 93 anos continua internada no Hospital São Francisco Xavier.

Eunice Muñoz

14 fev 2022 • 01:30

Quase um mês depois de ter dado entrada no hospital devido a um pico de tensão arterial, Eunice Muñoz, de 93 anos, continua “sob vigilância hospitalar” no São Francisco Xavier, em Lisboa, contou ao CM o filho António Muñoz. “A minha mãe tem sido muito bem acompanhada ao longo destas semanas e tem estado a realizar vários exames por forma a fazer um check up total”, diz, garantindo que o estado de saúde da atriz é “estável”. Segundo António Muñoz, o regresso de Eunice aos palcos não deverá, por isso, acontecer brevemente - esteve em digressão com a peça ‘A Margem do Tempo’.

