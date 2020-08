Ex-amante confessa: “Juan Carlos queria casar-se comigo”

Corinna Larsen, uma das amantes mais conhecidas do rei emérito, e a quem Juan Carlos ofereceu uma quantia de 65 milhões de euros, decidiu quebrar o silêncio sobre a polémica e contar, em entrevista à BBC, os pormenores do affair que viveu com o monarca durante vários anos."Riamo-nos muito juntos. Houve uma ligação imediata, tínhamos muitas coisas em comum: a política, a história, a boa comida, os vinhos. Nunca nos encontrávamos em Madrid, mas sim numa casinha de campo, e viajávamos juntos. No primeiro ano que estivemos juntos ligava-me umas dez vezes por dia", conta a aristocrata alemã, de 55 anos, que falou ainda sobre a relação de fachada que Juan Carlos, agora exilado nos Emirados Árabes Unidos, vivia com a rainha Sofia. "Eles tinham um acordo, por causa da Coroa, mas levavam vidas totalmente independentes. Quando o conheci, Juan Carlos acabava de sair de uma relação de quase 20 anos com outra mulher".Corinna conta que a relação evoluiu durante os anos em que estiveram juntos e que, por uma ocasião, o rei chegou mesmo a demonstrar os sentimentos perante o seu pai. "Foi visitar o meu pai e disse-lhe que estava muito apaixonado por mim e que queria casar-se comigo".No entanto, Corinna diz que nunca alimentou grandes esperanças em relação a esse assunto, pois sabia que Juan Carlos era muito pressionado para evitar mais polémicas que manchassem a imagem da monarquia espanhola.Na longa entrevista, Corinna refere ainda que o romance com o rei só terminou porque este se apaixonou por outra mulher. "Não esperava isto, depois de me ter pedido em casamento em frente ao meu pai".