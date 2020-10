Ex-amante de Donald Trump arrasa primeira-dama

A primeira-dama dos Estados Unidos chamou “prostituta porno” a Stormy Daniels e esta decidiu responder-lhe à letra. No Twitter, a estrela de filmes para adultos, que afirma ter vivido um affair com Donald Trump em 2006, não poupou nos insultos a Melania, de 50 anos.









“Prefiro ser uma prostituta a ser aquilo que tu és todos os dias”, começou por dizer Daniels. “Vendeste a tua vagina e a tua alma... e eu sou legal”, acrescentou, referindo-se ao facto da primeira-dama ser imigrante (nasceu na Eslovénia). “Continua a falar sobre mim. A propósito, gosto das tuas novas mamas. Vais partilhar (mais) nudes?”, concluiu em jeito de provocação.

As declarações de Melania Trump foram gravadas por Stephanie Winston Wolkoff, ex-funcionária da ‘Vogue’ e uma das melhores amigas da primeira-dama durante 15 anos, e divulgadas no podcast ‘Mea Culpa’, apresentado pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen. O áudio inédito foi registado quando Melania soube da sessão fotográfica de Daniels, de 41, para a revista de moda, em 2018. “Annie Leibovitz fotografou a prostituta pornográfica e ela estará numa das edições, setembro ou outubro”, disse a mulher de Trump.