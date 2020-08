Ex-amante de Juan Carlos gasta fortuna em mansão milionária Propriedade de luxo está situada no reino unido e vale milhões.

01:30

André Filipe Oliveira

A ex-amante do rei emérito Juan Carlos, Corinna Larsen, está a ver as suas contas e negócios milionários passados a pente fino. A mansão de luxo, que adquiriu em 2015 por mais de seis milhões de euros, no Reino Unido, está agora na mira das autoridades. O investimento pode ser resultado da transferência milionária (64,8 milhões de euros) feita, em 2012, pelo pai de Felipe VI à mulher, com que mantinha uma relação extraconjugal.



No entanto, a averiguação do negócio pode ter alguns obstáculos. É que a propriedade está registada em nome de Jade Trust, uma fundação panamenha, cujo beneficiário principal é um dos filhos de Corinna, nomeadamente Alexander, de 18 anos. Juan Carlos está a ser investigado há cerca de dois anos por crimes de branqueamento de capitais.

