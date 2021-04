Ex-apresentadora Rute Marques reaparece após longa ausência

A carregar o vídeo...

Ex-apresentadora apostou no mercado digital.

Atualmente, aos 50 anos, encontra-se a viver uma nova experiência profissional longe dos ecrãs.O 'desaparecimento' foi motivo de conversa com a apresentadora Júlia Pinheiro, na SIC.explicou a portuense.As consequências do afastamento do pequeno ecrã deveu-se à falta de ferramentas para lidar com o mediatismo., apontou ainda.Mãe de Martim, de 20 anos, Rute Marques define o filho como o seu grande "companheiro" e o principal apoio.O jovem convencou a progenitora a embarcar num novo projeto: um canal no Youtube. Nesta plataforma, a ex-apresentadora dá a conhecer temáticas sobre alimentação saúdavel e auto conhecimento, além de receber convidados famosos., completou.