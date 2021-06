‘Ex’ arrasa Mariana Patrocínio e guerra está ao rubro

Mariana patrocínio

Mariana Patrocínio mostra-se mais apaixonada do que nunca pelo novo amor, o empresário Nuno Santana, e parece estar decidida a romper definitivamente com o passado e voltar a sorrir no amor.No entanto, o ex-marido, Alexandre Esteves de Oliveira, continua sem lhe dar tréguas e a guerra entre os dois voltou a reacender-se esta semana.

É que precisamente no dia em que a advogada, de 36 anos, acabou com os rumores e assumiu esta nova relação, Alexandre publicou uma fotografia da nova namorada, Demi Pires, mas com uma provocação para a ex-mulher na legenda: “Bem mais nova e bem mais natural: a sair sempre para melhor.”





O comentário não foi bem visto pelos seguidores do jurista, que o arrasaram com críticas. Esta terça-feira de manhã a publicação foi apagada.