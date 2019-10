Ex-assessora entre os participantes de 'Casados à Primeira Vista'

01:30

Rute Lourenço

Arrancou no domingo a segunda temporada do reality show ‘Casados à Primeira Vista’, da SIC, e, entre os concorrentes que entraram à procura do amor, houve uma cara que chamou a atenção dos portugueses. Até porque já não é a primeira vez que a veem no pequeno ecrã. Trata-se de Marta Rangel, uma ex-jornalista, de 37 anos, que já trabalhou para a RTP e Económico TV e, em 2016, foi assessora do então ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral, do governo liderado por António Costa.No programa, Marta apresentou-se como jornalista, mas a verdade é que o seu nome já não consta da lista pública de detentores da carteira profissional de jornalista. O apelido Rangel também deu que falar, mas, segundo oapurou, não há qualquer relação entre a concorrente e o falecido jornalista Emídio Rangel.No primeiro episódio de ‘Casados à Primeira Vista’, a comunicadora protagoniza ainda um dos momentos mais insólitos do reality show conduzido por Diana Chaves, ao revelar, no final do programa, que já conhecia o noivo com quem trocou alianças, Luís. "Isto é surreal demais. Qual é a probabilidade, entre milhares de candidaturas, de eu vir a calhar no altar com uma pessoa que conheço e com quem já saí uma vez?", desabafou Marta Rangel, que teve ainda uma madrinha conhecida dos portugueses: a apresentadora Lara Afonso.Ao todo, são 12 os concorrentes que, nesta edição, vão testar os limites do amor num reality show em que desconhecidos trocam alianças. Mais uma vez, a anfitriã do formato é Diana Chaves, que se mostra radiante por ser a escolhida para um programa que, garante, já a ajudou a melhorar a relação com César Peixoto.