Ex-ator de 'Morangos com Açúcar' está preso por tráfico de droga "Cometi o maior erro da minha vida quando voltei a traficar", desabafa Tomás Santos.

23 mar 2022 • 01:30

O ex-ator Tomás Santos, que participou na quarta temporada da série ‘Morangos Com Açúcar’ (TVI), está a cumprir, desde 2015, pena de 11 anos por tráfico de droga. Agora, numa conversa intimista com Júlia Pinheiro numa das suas saídas precárias, falou sobre a vida na prisão e em como foi apanhado em flagrante pela polícia depois de já ter estado 9 meses preso, em 2013.



“Sou apanhado, na hora, pela polícia, com droga em minha posse. Se calhar, não aprendi à primeira… Não ganhei o respeito que devia ter ganhado ao sofrimento que eu próprio passei, mas principalmente que causei aos outros. E aí, sim, é que cometi o maior erro da minha vida quando voltei a traficar.” Cumpridos sete anos da pena, o ator, que tem três filhos, vive com o sentimento de culpa. “Ninguém vive dentro da cadeia. Não é vida nenhuma. Culpo-me a mim mesmo todos os dias.”

