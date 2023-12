Ex-benfiquista acusado de trair mulher

Júlio César e a ex-mulher

Foto: DR

01:30

O fim do casamento entre Júlio César, de 44 anos, e Susana Werner, de 46, já tinha sido assumido pela brasileira, mas agora o portal ‘Leo Dias’ aponta um dos motivos para a separação: o antigo guarda-redes do Benfica terá mantido uma relação com uma modelo marroquina, que vive em Milão, Itália - o futebolista jogou sete épocas no Inter.Chama-se Wefee - mas é conhecida como Stella -, tem 32 anos e vive em Itália desde a infância. Visita frequente da discoteca Just Me, em Milão, terá sido aí que conheceu o antigo jogador benfiquista, a 3 de agosto - quando ainda estava casado com Susana Werner.O mesmo portal revela ainda a estratégia para não ser apanhado. Júlio César só comunicava com Wefee pelo aplicativo iMessage, exclusivo para iPhone, e pouco usado para troca de mensagens no Brasil.Susana Werner já reagiu: "Mas gente! Pra que isso? Já disse que nunca soube de mulher e acredito no meu ex-marido. Que bobeira! Nosso término nada tem a ver com mulher." Recorde-se que no passado domingo a brasileira disse ter a sua "liberdade financeira" limitada pelo ex-marido, pois recebia uma mesada.