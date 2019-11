Ex 'Casa dos Segredos' apanhada a roubar

Rita Rosendo

15:51

Rita Rosendo, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos 6', foi apanhada a tentar levar roupa de uma loja num centro comercial sem pagar.De acordo com a revista 'TV Mais', a jovem estava na companhia de uma amiga quando foi abordada pelo segurança à saída do espaço com peças no valor de 150 euros. Ainda de acordo com a publicação, Rita Rosendo foi ouvida por agentes da polícia, ponde ainda vir a ser presente a um juiz.A ex-concorrente do reality show da TVI deixou de ser taxista há um ano para se dedicar à venda de roupa na Internet.