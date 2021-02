Ex-casais superam mágoas do passado e mantêm amizade

Têm um passado em comum, uma história de amor de anos, (alguns) têm filhos, mas chegaram à conclusão de que a paixão tinha acabado.É o caso de José Raposo e Maria João Abreu.Apesar de terem vivido alguns momentos conturbados, a amizade prevaleceu e atualmente o casal mantém uma forte ligação. Além de continuaram a trabalhar juntos, são um exemplo de como a amizade é possível após o amor chegar ao fim.Com três filhos em comum, o ex-casal de músicos anunciou o fim da relação após quatro anos de união, contudo, garante que o "amor será para sempre". Além dos projetos profissionais, têm os filhos como prioridade e desejam manter a harmonia familiar.Após o fim do namoro, do qual nasceu o filho em comum, Mateus, o ex-casal mantém a amizade e a atriz continua a ser um dos grandes pilares na vida de Diogo. Já Sofia Ribeiro e Ruben Rua, que mantiveram um casamento fugaz, superaram a mágoa do fracasso da relação. Após alguns anos de afastamento, já não se inibem de manter contacto e até já partilham desafios profissionais.O casamento chegou ao fim mas, passados alguns anos, o casal conseguiu superar os arrufos.