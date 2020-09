Ex-casal Cláudia Vieira e Pedro Teixeira em guerra pelas audiências na TV

Separados na vida pessoal e profissional, Cláudia Vieira e Pedro Teixeira preparam-se para um duelo aceso de audiências no próximo domingo.





Na SIC, Cláudia é o rosto do novo programa ‘O Noivo é que Sabe’, que arrancou no passado domingo e que estará no ar nos próximos meses. Na TVI, Pedro Teixeira regressa à antena com a nova temporada de ‘Mental Samurai’, que está de volta com muitas novidades e convidados especiais.