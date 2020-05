Ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' critica TVI e 'ataca' Cinha Jardim

Tiago Rufino, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', decidiu partilhar um desabafo sobre a polémica que está a dar que falar em torno do concorrente do 'Big Brother', Hélder.O concorrente do reality-showSão várias as críticas nas redes sociais, mas também há quem esteja a mostrar-lhe apoio., começa por escrever Tiago., disse., disse, referindo-se ao comentário de Cinha Jardim sobre ele e o companheiro, Luan, que entraram juntos no formato., disse, sobre o facto de não ter sido dada nenhuma penalização à socialite na altura que o comentário foi feito na televisão., explicou, deixando claro a sua posição perante o assunto:, atacou o rosto da TVI., defendeu, sobre os homossexuais., disse ainda Tiago Rufino, que se mostrou sem 'papas na língua' para opinar sobre o caso que está a colocar Hélder em 'maus lençóis'.Também