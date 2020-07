Ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' Daniela Pimenta vai ficar a viver nas Filipinas

16:01

Quando, no final de janeiro, viajou até às Filipinas para umas férias durante as quais o marido ia ver oportunidades de negócios com investidores, Daniela Pimenta nunca pensou que ia mesmo ficar a viver naquele país asiático., revelou à ‘Vidas’ a cantora e ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, da TVI.A previsão é que fiquem um ano. "Temos todo o apoio da nossa família. Aqui há escolas internacionais e quando sentirmos que estão reunidas as condições de segurança, os nossos filhos vão começar. De qualquer forma, em casa têm aprendido inglês." Enzo, de três anos, Noah, de quatro, e Rodrigo, de um, estão a "adaptar-se muito bem" à nova vida e têm brincado com outras crianças no condomínio onde a família está instalada.Nesta nova fase, Daniela Pimenta decidiu afastar-se das redes sociais. "Numa altura em que se fala muito de saúde mental, constato cada vez mais que o Facebook é um veículo de ódio, que pode ser muito prejudicial."