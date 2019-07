Ex-concorrente da Casa dos Segredos vê fotos intimas divulgadas na Internet após roubo de telemóvel

01 jul 2019 • 23:25

A ex-concorrente da Casa dos Segredos, Sofia Sousa, da TVI, revelou esta segunda-feira que há fotos íntimas suas a serem divulgadas na Internet e explicou o que aconteceu e como tiveram acesso às mesmas.A mãe de Yasmin revela que o telemóvel do namorado, Miguel Colaço, foi roubado e que quem teve acesso ao mesmo conseguiu as imagens da ex-concorrente do reality. O telemóvel foi recuperado, uma vez que - segundo a própria - quem divulgou as fotos deixou o aparelho no sítio onde o namorado o perdeu.

"Pessoal, entendo as mensagens que me estão a mandar, mas o telemóvel do meu namorado Miguel Colaço foi roubado e estão a postar fotos indevidas. Agradeço que não divulguem e entendam a situação. O caso já está a ser resolvido", lê-se num dos Instastories.