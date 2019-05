Ex-concorrente do 'Love on Top' pedida em casamento no Festival de Cannes

Margarida Aranha, ex-concorrente do reality show da TVI 'Love on Top', foi surpreendida com um pedido de casamento ao chegar ao famoso Festival de Cannes, em França. O seu namorado Milos Kant, com quem assumiu uma relação a 15 de abril, roubou o espetáculo na passadeira vermelha quando se ajoelhou.

A felicidade do casal não passou despercebida aos olhos dos inúmeros fotógrafos do evento. Depois do "sim" de Margarida, foi partilhado um beijo apaixonado e seguiram de mãos dadas para a exibição do filme de drama francês "My love: Intermezzo".

Milos Kant, de 65 anos, é um dos proprietários do Princesse The Club, um espaço de diversão noturna conhecido pelo strip e que fica localizado em Luzern, na Suíça. O casal conheceu-se quando Margarida Aranha, de 25 anos, fazia presenças na discoteca do namorado.

Margarida e Milos têm dado que falar nas redes sociais devido à diferença de idade. A jovem é criticada pelos seguidores que alegam que a ex-concorrente só está interessada no dinheiro do namorado.

"Podia ser teu pai" e "cheio de dinheiro, até eu queria", são algumas das insinuações que a ex-concorrente recebe diariamente.