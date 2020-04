‘Ex’ de Ágata internado com suspeitas de coronavírus

Ágata e o ex-marido, Francisco Carvalho

O presidente emérito do Desportivo de Chaves, Francisco Carvalho, foi internado na última sexta-feira no hospital daquela cidade, apresentando febre alta, graves problemas gastrointestinais e outros sintomas que levantavam suspeitas de coronavírus. O ex-marido da cantora Ágata foi hospitalizado seguindo todas as medidas de precaução para um caso de Covid-19 e só esta sexta-feira de manhã soube o resultado do teste, que deu negativo. Segundo o CM apurou, teve alta esta sexta-feira, mantendo-se atento à evolução do estado de saúde.

O CM falou com Ágata que, à distância, desde Lisboa, tem acompanhado a situação. "Ele tinha 38 de febre, daí a preocupação maior. Mas à partida será uma gastroenterite. Fizeram o teste para despistar coronavírus e está tudo bem", admite a artista que, tal como o ex-marido, está inserida no grupo de risco, uma vez que ainda enfrenta um cancro na bexiga.

Apesar de separado há mais de um ano, o antigo casal continua a falar com frequência e Ágata não esconde a preocupação.