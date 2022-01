Nicole Coste tem filho de Alberto

Foto: Reuters

01:30

Nicole Coste, mãe de Alexandre Grimaldi-Coste, filho de 19 anos de Alberto do Mónaco, marcou presença nas celebrações do Dia da Santa Devota do Mónaco.Uma aparição que contrastou com a ausência da atual mulher do príncipe, Charlene, que ainda se encontra a recuperar de problemas de saúde numa clínica secreta fora do principado.Antes do evento, a Casa Real atualizou o seu estado de saúde. "A sua recuperação, assim como o acompanhamento de sua higiene bucal, ainda precisa de várias semanas", podia ler-se no comunicado.