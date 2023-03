'Ex' de Bruna gomes está de luto

09 mar 2023 • 10:43

Vanessa Fidalgo

Felipe Neto, o mais famosos youtuber brasileiro e ex-namorado de Bruna Gomes utilizou o Twitter para partilhar com os seguidores a notícia da morte da avó, que partiu aos 96 anos, deixando um rasto de dor.

"Hoje a nossa maior luz apagou-se… Nossa guia, nossa líder, nosso amor. Ela foi-se sem dor, sem sofrimento, após termos a chance de nos despedirmos numa união de muito amor ao seu redor. Aos 96 anos, Dona Maria, o ser humano mais especial que já viveu, deixou-nos", começou por escrever o influenciador brasileiro.





E a homenagem sentida à anciã, que teve um papel crucial na vida de Felipe Neto, prossegue: "No meio da dor, chego a pensar se irei sobreviver a isso… E me agarro às suas últimas palavras pra mim: 'Não chores, viva. Te amo'. Vou viver, vovó… Obrigado por ter me guiado até aqui".