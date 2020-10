'Ex' de Carolina Deslandes tem nova amiga especial

14:56

Avida segue! Carolina Deslandes decidiu colocar um ponto final da relação de cinco anos com Diogo Clemente. Mantêm-se próximos e atentos aos três filhos: Santiago, Benjamim e Guilherme. No entanto, o músico tem contado com o apoio especial de uma amiga de longa data: a fadista Sara Correia. Os dois trabalharam juntos no recente disco da artista, que se desfez em elogios ao produtor musical.Num vídeo partilhado nas redes sociais, Sara e Diogo revelam-se cúmplices. A artista chega a definir o músico como um "pilar".Carolina Deslandes é uma das convidadas musicais que participam no novo disco de Sara Correia. Uma colaboração fruto também de uma amizade profissional. "Quando me perguntam qual é a minha voz favorita, eu respondo que é a da Sara. Acho que o mundo é pequeno demais para ela, e a beleza dela é achar que ainda é pequena no mundo. Nunca foi. É uma força da natureza e tê-la a a cantar uma canção minha é uma honra", apontou Carolina.Decididos em manter a harmonia familiar para bem dos três filhos em comum, o ex-casal já está a partilhar a guarda das crianças. O momento foi revelado por Carolina Deslandes nas redes sociais, mostrando assim a forma pacífica como os dois estão a enfrentar o fim da relação de cinco anos.Na última semana, a artista surpreendeu milhares de admiradores ao revelar que pretende voltar a aumentar a família. "Vou adotar. E gostava de engravidar, outra vez. Mais dois, provavelmente", respondeu a uma questão através de uma conversa com os seguidores.