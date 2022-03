‘Ex’ de Cristiano Ronaldo expõe sexo e drogas nas novelas

23 mar 2022 • 01:30

Karina Bacchi, de 45 anos, ex-atriz brasileira que conquistou o coração de Cristiano Ronaldo no verão de 2007 e com quem voltou a namorar em 2010, expôs o mundo de drogas e sexo nos bastidores das novelas brasileiras, que presenciou enquanto trabalhava na emissora brasileira Globo. As revelações foram feitas no podcast religioso ‘YAHPodCast’.



“Nas poucas festas a que eu fui sentia-me um peixe fora de água. Não tinha aquilo de ir à noite ou ter esse período de festas. Não me sentia à vontade”, confessou, revelando ainda que assistiu as casos de prostituição. “As pessoas percebem que há uma proteção… Festas realmente em que eu ia à casa de banho, abria uma porta errada e via-se droga na mesa, cocaína, um com outro, com três, com quatro. Em festas de realizadores das novelas, via-se essas coisas. Vi atores famosos que estão nas novelas [a fazê-lo]. Tudo isso tirou-me o prazer de ser atriz.” Karina deixou de representar em 2010 e, atualmente, é apresentadora.