‘Ex’ de Eriksson diz que ele é um lutador e deseja-lhe sorte

Eriksson e Nancy

01:30

A ex-companheira de Eriksson, a italiana Nancy Dell’Olio, veio a público lamentar que o antigo treinador do Benfica sofra de cancro no pâncreas e desejou-lhe “toda a sorte do Mundo”. A advogada de 62 anos – que viveu com Sven-Goran Eriksson, de 75, durante nove anos – afirmou que “a vida é muito cruel” e que esta tinha sido “uma forma horrível de começar o novo ano”. “Nem imagino como é que se enfrenta um diagnóstico desta natureza”, comentou. “Mas o Sven é um lutador e, sabem, eu até acredito em milagres”, rematou, acrescentando que tem “muito afeto” por ele.









A relação entre os dois foi marcada pela infidelidade: o sueco teve um caso com a apresentadora de televisão Ulrika Jonsson e outro com a secretária Faria Alam. Esta última ainda não fez qualquer comentário sobre o drama do ex-namorado, mas Ulrika foi laminar: “Não quero falar disso. Ele não é boa pessoa!”

Segundo os médicos, Eriksson terá, no máximo, mais um ano de vida.