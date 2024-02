'Ex' de Fernanda Serrano atrasa reconciliação

Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos, reaproximaram-se nos últimos meses, levando até muitos a acreditar numa reconciliação plena, ao fim de quatro anos de divergências provocadas por um divórcio complicado e polémico. Há, todavia, um problema que teima em atrapalhar esta nova fase: o ‘ex’ da atriz, Ricardo Pereira, que continua a acreditar numa possível reconciliação.

De acordo com uma fonte próxima de Fernanda Serrano ouvida pela revista ‘TV Mais’, Ricardo Pereira nunca quis terminar o compromisso e tem feito de tudo para voltar a conquistar a atriz.





Uma outra fonte revelou também à revista que o PT "".

Quem não gosta destas investidas de Ricardo Pereira são os pais de Fernanda, que preferiam ver a filha reconciliada com o ex-marido.



A presença de Ricardo Pereira na vida da atriz faz com que a relação com Pedro Miguel Ramos fique num impasse. Segundo a ‘TV Mais’, o ex-casal ainda vive separado mas apenas por causa deste calcanhar de Aquiles. "Eles não partilham casa. A Fernanda está com os filhos na sua moradia, enquanto o Pedro continua na casa que alugou depois de se terem separado", revelou a fonte.