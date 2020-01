‘Ex’ de Hulk dança em festa para esquecer traição

06:00

Decidida a esquecer o passado depois de o marido, o antigo jogador do FC Porto Hulk, a ter trocado pela sobrinha, Iran Ângelo esteve numa festa a divertir-se.Nas redes sociais, a brasileira tem feito questão de mostrar que está a seguir em frente e deixou-se filmar a dançar, sorridente, com os músicos que animavam o espaço. "Lado a lado com Deus", escreveu na legenda da publicação, na qual rapidamente se multiplicaram mensagem de apoio.Camila, por seu lado, não tem estado a saber lidar com a pressão mediática desde que assumiu o namoro com Hulk, antes do Natal. Depois de ter sido arrasada pelos seguidores, a sobrinha de Iran decidiu desativar as redes sociais.Na China ao lado do novo companheiro, Camila viu toda a família virar-lhe as costas.