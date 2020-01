'Ex' de Hulk diverte-se na noite para esquecer divórcio

Levanta, sacode essa poeira contaminada e dá a volta por cima, poderosa", são algumas das palavras que se podem ler na caixa de comentários.

A viver dias de grande angústia, com toda a polémica que tem enfrentado, a, mostrou-se divertida numa festa.Com um vestido com um decote revelador e de costas abertas, Iran surge sorridente a dançar com um bailarino., escreveu Iran na legenda da publicação. Como tem vindo a ser habitual, Iran recebeu de imediato várias mensagens por parte dos seguidores que têm mostrado todo o carinho.Iran, que tem vivido uma das fases mais difíceis depois de Hulk assumir um romance com a sua sobrinha, Camila, de 31 anos , mostra-se a tentar superar o escândalo que abalou a sua vida na procura de momentos animados. Hulk e Camila também estão decididos a seguir com a relação em frente, contra todas as críticas.Camila, que sempre foi próxima da família quando o ex-jogador do FC Porto e Iran eram casados, chegando mesmo a viver na mesma casa Recorde-se que Hulk e Iran Ângelo