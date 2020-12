‘Ex’ de Hulk furiosa com visita da sobrinha

Há mais de um ano que Hulk vive um romance com Camila que se tornou polémico porque a jovem é sobrinha da ex-mulher do jogador, Iran Ângelo. A paixão ‘proibida’ levou ao corte de relações na família e a graves trocas de acusações públicas, que teimam em não abrandar.Por altura do Natal, o ex-futebolista do FC Porto rumou ao Brasil com Camila para passar um período de férias com os filhos, naquele que foi o primeiro grande frente a frente entre Camila e a tia depois de toda a polémica. Nas redes sociais, a ex-mulher de Hulk não escondeu o seu desagrado pela visita da jovem, que passou a ser ‘persona non grata’ na família.Enquanto os três filhos estavam com o futebolista e Camila na praia, Iran ia deixando recados à sobrinha através das redes sociais. "Senhor meu Deus cuida dos meus filhos, vai com eles onde eu não posso ir e livra-os de todo mal", escreveu.Desde que o romance foi assumido que a guerra se instalou, com graves acusações de parte a parte. Depois de Iran se ter mostrado de coração partido com aquela que considera a maior traição da sua vida, Hulk quebrou o silêncio sobre o assunto e não poupou a ‘ex’ de críticas. "Não era feliz no meu casamento", começou por afirmar, acrescentando ter sido várias vezes infiel na relação. "Quando eu vinha de férias para Paraíba [Brasil], eu vivia vida de solteiro, e ela tinha consciência de tudo. Mas ela queria o status de esposa do Hulk."Os ataques de Hulk continuaram, com o jogador a garantir ter sido vítima de uma armadilha. "Você engravidou menos de um mês depois de termos começado a namorar. O casamento não aconteceu por amor, foi um acidente por você engravidar. Desde então, eu sustento você e toda sua família."